Dormagener Gymnasium bei Innogy-Wettbewerb : BvA-Schüler basteln Hightech-Drohne

Die Ufo-AG des Bettina-von-Arnim-Gymnasiums kümmert sich um die wichtigen Themen der Welt. Vor zwei Jahren tüftelten die Schüler an einem Heißluftballon für die Klimarettung und setzten ein Zeichen gegen die Wahl von US-Präsident Donald Trump, jetzt bringen sie Energiesparen und die Digitalisierung zusammen. Unter der Anleitung von Lehrer Marcel Essers haben sie eine flugfähige Drohne mit Wärmebildkamera gebaut. Das Gerät kann aus der Luft die Wärmeabstrahlung von Fassaden und Dächern sichtbar machen – und so dazu beitragen, dass Gebäude besser isoliert werden können. Die Aufnahmen sendet das Gerät live an eine Bodenstation. „Ich will meinen Schüler zeigen, dass man mit überschaubarem Aufwand eine professionelle Drohne bauen kann, die im Handel locker 15.000 Euro oder mehr kostet“, sagt Essers.