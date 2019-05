Grüne in Dormagen wählen Vorstand : Schüler aus #lifehack-Projekt wollen zu den Grünen

Dormagen Alles Neue macht der Mai – und genauso gibt es eine Neubesetzung im Vorstand des Dormagener Ortsverbands der Grünen. Das ist das Ergebnis einer Mitgliederversammlung der Grünen. An der Spitze setzen sie insofern auf Kontinuität, als Michael Gering seine Arbeit als Sprecher fortsetzen wird.

Raidelet, Lehrer für Mathematik und Erdkunde am Norbert-Gymnasium Knechtsteden, zeigt sich nach seiner Wahl erfreut: „Ich bin dankbar für das in mich gesetzte Vertrauen und möchte der Parteiarbeit vor Ort neue Impulse geben sowie mithelfen, den Europawahlkampf im Vorstand zu organisieren.“ Im Ortsverband stehen jetzt erstmal die Organisation regelmäßiger Treffen jenseits der Fraktionsarbeit sowie die Vernetzung der Gremien in Dormagen und im Rhein-Kreis Neuss an erster Stelle. Neu im Vorstandsteam ist außerdem Martina Meirose als Beisitzerin sowie der wiedergewählte Kassierer Markus Salzburg und der Beisitzer Tim Wallraff, bekannt als Fraktionsvorsitzender im Rat der Stadt Dormagen. Und nicht nur im Vorstand sind neue Mitglieder: „Nach dem #lifehackpolitik besteht nun auch Interesse von Schülern sich bei den Grünen zu engagieren. Mit unterschiedlichen Alters- und Berufsgruppen und damit verschiedenen Blickrichtungen auf die politischen, sozialen, ökonomischen und ökologischen Themen unserer Stadt können wir uns an einem breit angelegten nachhaltigen Ansatz versuchen. Diese Vielfalt tut uns gut und ich werde mich darum bemühen, sie noch weiter auszubauen.“ Raidelet ist ab Juni als Sachkundiger Bürger im Planungs- und Umweltausschuss zugegen, „ein Bereich, der mir als Geograph natürlich besonders liegt“.