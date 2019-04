„Alice im Wunderland“ und „Der kleine Prinz“ : Leibniz-Schüler machen Theater

Hackenbroich Traditionell vor Ostern führen die Schüler in Hackenbroich ihre Stücke vor. Diesmal handeln sie von der Suche nach Identität, die Oberstufe interpretiert „Alice im Wunderland“, die Jüngsten spielen „Der kleine Prinz“.

Allein das Vorhaben ist preisverdächtig: Die Geschichte um Alice im Wunderland noch verrückter zu machen, als der britische Autor Lewis Carroll sie 1865 ohnehin geschrieben hat. Die 17-jährige Elisa, Schülerin am Leibniz-Gymnasium, spielt die junge Alice und sie ist nicht allein. Die Theater-AG der Oberstufe hat die Vorlage erweitert, um eine zweite Alice, gespielt von Tasida. Auch sie sucht nach Identität, nach Halt in der Welt und sie fühlt sich verloren in der Moderne, zwischen Videospielen und Social-Media. Ihre Rolle ist die einzige, deren Text fast vollständig improvisiert ist, 90 Minuten lang. „Who the f*** is Alice?“ haben die Schüler ihr Stück getauft.

In der literarischen Vorlage landet Alice im wunderlichen Kaninchenbau, weil die alte Welt so langweilig ist. Im Pädagogischen Zentrum des Leibniz-Gymnasiums kann davon keine Rede sein. Das Bühnenbild fängt das Wunderland in allen Details ein. Pilze, Blumen, ein Weg im Schachbrettmuster, es gibt Schwarzlicht und auch eine Nebelmaschine hat die AG besorgt. Monatelang liefen die Vorbereitungen. Im Februar waren die Schüler ein Wochenende in einer Jugendherberge, immer wieder feilten sie an den Texten, sogar samstags kamen sie in die Schule. Can, der den Hutmacher spielt und im dritten Jahr dabei ist, erzählt: „Wir haben Spaß daran, in andere Rolle einzutauchen. Wir machen das so professionell wie möglich und vergessen manchmal, dass das hier in der Schule passiert.“