Mitgliederversammlung Schon 500 Mitglieder bei KG Ahl Dormagener Junge

Dormagen · Für die neue Session kündigte Präsident Jens Wagner an, dass das Mitsingkonzert „Loss mer singe“ in 2024 in der Kulturhalle stattfinden wird.

10.05.2023, 04:50 Uhr

Wurden von Kai Weber (l.) und Jens Wagner verabschiedet: Susanne Afan (2.v.l.) und Franziska Gräfe. Foto: KG

Bei der gut besuchten Generalversammlung der Karnevalsgesellschaft (KG) „Ahl Dormagener Junge“ in der „Ahl Schull“ in Dormagen-Rheinfeld wurden die Jugendwartin Susanne Afan und die Leiterin für Öffentlichkeitsarbeit, Franziska Gräfe, verabschiedet und als ihre Nachfolgerinnen Nathalie Metzemacher (folgt auf Afan) sowie Tanja Griesenauer begrüßt und vorgestellt. In seinem Rückblick auf die Jubiläumssession ließ Präsident Jens Wagner einige Termine Revue passieren und lobte das „tolle Programm“ der Jubiläums-, der Mädchen- sowie der Herrensitzung. Die Änderung des Zugwegs über die Krefelder Straße und Weingartenstraße wurde von allen Teilnehmern und vor allem von den Besuchern gut aufgenommen, so dass einstimmig beschlossen wurde, den Zugweg auch in der kommenden Session zu übernehmen. „Die Jubiläumssession war einfach unfassbar toll“, zog Wagner ein positives Fazit. Auch der Kassierer Kai Weber zeigte sich mit dem Sessionsgeschäftsjahr 2021/2022 zufrieden: „Es war für uns ein erfolgreiches Jahr.“ Der Mitgliederbeauftragte Joachim Karl hob hervor, dass die KG weiter angewachsen sei und mittlerweile knapp 500 Mitglieder habe. Die Vorbereitungen für die neue Session laufen bereits. Für Samstag, 19. August, ist das traditionelle Sommerfest in und rund um die Kulle geplant, bei dem die neuen Tollitäten vorgestellt werden.

(NGZ)