Große Ausstellung und Prämierungen Schönstes Rassegeflügel zu Gast in Nievenheim

Eine der ungewöhnlichsten Veranstaltungen im Themen-Kalender der Stadt Dormagen findet in jedem Hebst in Nievenheim statt. Wer Interesse und Spaß an außergewöhnlichem Federvieh hat, ist dort richtig, weil jetzt am Wochenende, 28. und 29. Oktober, der Rassegeflügel Zuchtverein Nievenheim wieder seine traditionelle Kleintierschau veranstaltet – und dies bereits zum 16. Mal. Die Schau findet wie immer im Saal Robens an der Hindenburgstraße 28 in Nievenheim statt. Ausgestellt werden eine Vielzahl von Rassen und Arten von Hühnern, Zwerghühnern, Wachteln, Tauben und Kaninchen. Eine Sonderpräsentation lautet „Tauben und ihre Farben.“