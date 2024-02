Schneeglöckchentage in Knechtsteden Für jeden Gärtner aus Liebe war an diesem Tag etwas dabei

„Sehen Sie einmal die frohen Gesichter“, freute sich Martin Pflaum, „wenn sie mit ihren Einkäufen den Kulturhof verlassen“. Die gute Laune sprang auf den Veranstalter der Schneeglöckchentage über, nimmt doch die Resonanz seit Jahren zu. Die Gartenbesitzer wollen etwas anderes, und so präsentierten sich die Schneeglöckchen an den beiden Verkaufstagen zwar als die Aufhänger, doch um sie herum gruppierten sich eine Menge andere Frühlingsblüher. 35 Anbieter aus fünf umliegenden europäischen Ländern hielten ihre Neuzüchtungen feil, und so manches Gewächs mutete sogar exotisch an. Wer hat denn schon einen japanischen Papierstrauch oder ein chinesisches Gewürzbäumchen in seinem Garten, wer hat über die Jahre verfolgt, wie bereichert sich die Kamelien-Palette entwickelt hat?