Veranstaltung in Dormagen Schlemmer-Spaß trotz Regentropfen

Zwischen immer wieder auftretenden Regenschauern einen außergewöhnlichen japanischen Trüffelburger, ein argentinisches Sandwich oder leckere niederländische Poffertjes probieren – so oder so ähnlich erlebten die Dormagener den Streetfood-Feierabendmarkt in der City am Dienstagabend. Nachdem der letzte Markt der „Dormagen köstlich“-Reihe im Juni aufgrund von Unwetterwarnungen abgesagt werden musste (Nachholtermin geplant am 30. August), ließen sich die Besucherinnen und Besucher diesmal nicht davon abhalten, sich durch 15 Stände und Foodtrucks zu schlemmen.