Innenstadt Dormagen : Schlechte Resonanz auf ersten Trödelmarkt

Sie hielten lange durch: Kim Kernebeck und Ute Moritz. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Das Wetter hatte der City-Trödelmarkt bei seinem Saisonauftakt am Samstag nicht auf seiner Seite. Viele Verkäufer packten bereits am Mittag ihre Ware wieder ein und machten die Stände dicht. Einige wenige unter den Händlern und Besuchern ließen sich aber trotz Dauerregen die Freude am Stöbern und Verhandeln nicht nehmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf dem „Markt ohne Neuwaren“ wurde an knapp 20 Ständen alles angeboten, was das Käufer-Herz höher schlagen lässt – von Geschirr und Porzellan bis hin zu Kleidung, Spielsachen und so manch anderen Dachbodenfunden.

Besonders ins Auge stachen die alten Küchen-Gefäße aus Keramik an Claudia Hinsens Stand. Einst waren sie ein Geschenk ihrer Mutter, die sie selbst aber nie alle brauchte. „Ich habe die Gefäße jetzt nach Jahren auf dem Dachboden wiedergefunden“, sagt sie und fügt hinzu: „Ein paar habe ich in meinem Kücheninventar aufgenommen. Alle brauche ich aber nicht, da sie nicht zu meiner modernen Küche passen“. Sie war eine der Hartnäckigen, die auf besseres Wetter am frühen Nachmittag hoffte. Rund ein bis zweimal im Jahr verkauft Hinsen Gebrauchtwaren auf dem Trödelmarkt.