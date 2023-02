Weitere Erneuerung folgt zeitnah Sanierung der Zonser Westmauer in Dormagen fast fertig

Mit Unterstützung durch die Biologische Station in Knechtsteden, dem Landschaftsverband Rheinland und vielen weiteren Partnern gelang es dem zuständigen Eigenbetrieb der Stadt Kostenpflichtiger Inhalt Dormagen, die Baumaßnahme als Pilotprojekt einer ökologisch-denkmalgerechten Sanierung am Niederrhein zu gestalten. „Durch die sehr behutsame Herangehensweise konnten wir nicht nur den Lebensraum schützen, sondern zugleich so viel wie möglich von der historischen Bausubstanz erhalten. Das erforderte intensive Abstimmungen und die Bereitschaft von Baufachleuten und Biologen, sich immer wieder auf andere Denkweisen einzulassen“, so Schlimgen.