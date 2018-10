Dormagen: Sammlung für Kriegsgräberpflege startet

Dormagen Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) pflegt die Gräber von über 2,7 Millionen Kriegstoten des Ersten und Zweiten Weltkriegs auf 833 Friedhöfen in 46 Ländern. Zur Unterstützung dieser weltweiten Friedensarbeit veranstaltet der VDK-Ortsverband Dormagen vom 1. bis 18. November eine Haus- und Straßensammlung.

Bürgermeister Erik Lierenfeld, der auch Vorsitzender des Dormagener Ortsverbandes ist, bittet alle Bürgerinnen und Bürger, diese Sammlung zu unterstützen: „Jeder Spender hilft mit, die Verpflichtung gegenüber den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft einzulösen: Sie nicht zu vergessen, ihnen würdige Gräber zu geben und an diesen Gräbern zum Frieden zu mahnen.“

Die Arbeit des VDK-Ortsverbandes unterstützt vor allem die Reservistenkameradschaft Dormagen. Die Ehrenamtlichen um den Vorsitzenden Erik Heinen und Schriftführer Rainer Hellberg organisieren am Samstag, 3. November, von 9 bis 15 Uhr eine „Promi-Sammlung“ im Hit-Markt an der Lübecker Straße 1. Im Rahmen dieser Aktion werden auch Bürgermeister Erik Lierenfeld, seine beiden Stellvertreter Hans Sturm und Michael Dries sowie die Landtagsabgeordnete Heike Troles mit der Sammelbüchse unterwegs sein. Dieser Sammlungsauftakt mit bekannten Dormagenern hat seit einigen Jahren gute Tradition und führt in der Regel bereits zu einem respektablen Sammlungsergebnis.