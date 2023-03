Ausstellung im Kreismuseum Sammler präsentieren in Zons ihre schönsten Jugendstil-Fliesen

An diesem Samstag stand bei einer Fliesenausstellung eine große Menge zerbrechlicher Schönheiten im Zentrum des Interesses. Vielbesuchte Gelegenheit war ein kurzer Nachmittag, an dem das selbst bereits filigrane Ambiente des beliebten Kreismuseums eine Menge zum Erfolg beigetragen hat. „Angewandter Jugendstil“, so ließ es sich Verena Rangol in der Begrüßung nicht nehmen, „ist hier zu Hause.“ Wer mag, könne sich rund ums Jahr die vorhandenen Exponate ansehen, warb die kommissarische Museumsleiterin für ihr bestens bestelltes Haus.