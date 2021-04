Soziales in Dormagen : Stadt sammelt Vorschläge für Sponsoring-Projekte

Soziales in Dormagen

Dormagen Die Dormagener Bürger können beim „Spendenkatalog“ mitentscheiden, welche Projekte und Anschaffungen in ihrer Stadt realisiert werden sollen.

In den meisten deutschen Städten sind die Kassen leer, die finanzielle Lage ist aufgrund der Vielzahl kommunaler Aufgaben vielerorts angespannt. Hinzu kommt die leidige Corona-Pandemie. Da besteht die Gefahr, dass kleine, aber schöne und wertvolle Projekte und Anschaffungen, die das Leben in einer Stadt auch bereichern und ausmachen, hinten rüber fallen. In Dormagen soll das nicht passieren. Im Rathaus hat man deshalb vor einigen Jahren den sogenannten Spendenkatalog eingeführt, der zuletzt 2019 veröffentlicht worden war und jetzt wiederbelebt wird.