Zum achten Mal in Dormagen : Stadtradeln statt Autofahren für den Klimaschutz

Lena van der Kamp und Peter Tümmers. Foto: Stadtverwaltung

Dormagen Am 5. Juni startet in Dormagen zum achten Mal das Stadtradeln. Ziel der Aktion ist, dass möglichst viele Menschen vom Auto auf ihr Fahrrad umsteigen. Die Kilometer werden gesammelt, Dormagen war in den letzten drei Jahren Kreissieger.

Es können wieder fleißig Kilometer gesammelt werden, denn am 5. Juni startet das dreiwöchige Stadtradeln 2020. Ob die Dormagener nach dem Triple als Kreissieger (2017, 2018 und 2019) ihre Siegesserie auch in diesem Jahr weiter fortsetzen werden? Wer für seine Stadt mit in die Pedale treten möchte, kann sich als Einzelfahrer oder Team ab sofort online unter www.stadtradeln.de/dormagen anmelden.

Öffentliche Veranstaltungen wird es allerdings nicht geben. Peter Tümmers, Fahrradbeauftragter der Stadt Dormagen, empfiehlt trotz Corona – oder gerade deswegen – die Teilnahme am Stadtradeln. „Es ist das gesündeste Verkehrsmittel – sei es für den Weg zur Arbeit, zur Schule oder zum Einkaufen.“ Auf dem Fahrrad könne man auch die Abstandsregeln problemlos einhalten. Außerdem seien Radtouren ein gutes Mittel gegen Langeweile – Tourenvorschläge gibt es unter www.stadtradeln.de/dormagen.

Im vergangenen Jahr setzten die Dormagener mit 289.428 gefahrenen Kilometern eine neue Bestmarke. Deutschlandweit belegte Dormagen Platz vier in der Kategorie 50.000 bis 99.999 Einwohner. Insgesamt 1629 Aktive haben in 52 Teams teilgenommen und sind für drei Wochen vom Auto auf das Fahrrad umgestiegen. Neben dem förderlichen Effekt für die Gesundheit wirkte es sich ebenfalls positiv auf die Umwelt aus: 41 Tonnen CO 2 seien während des Zeitraums vermieden worden, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.