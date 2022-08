Feier in Knechtsteden : „Dormagen sagt Danke“ - Stadt lädt zu Ehrenamtsfest

Knechtsteden Um sich bei den Bürgerinnen und Bürgern für ihre geleistete ehrenamtliche Arbeit zu bedanken, lädt die Stadt für den 28. August zu einem großen Ehrenamtsfest ein.

„Uns ist es ein großes Anliegen, den Menschen, die sich in besonderer Weise für unsere Stadt eingesetzt haben, wieder einmal Danke zu sagen. An dieser Stelle wiederhole ich mich gerne: Dormagens ehrenamtliches Engagement ist außergewöhnlich“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld. Ermöglicht wird das Fest durch die Unterstützung des Klosterhofes Knechtsteden. „Dass das Fest erstmals in dieser Größe und besonderen Form stattfinden kann, ist dem Betreiber Archie Deneke zu verdanken, der diese Initiative ergriffen hat. Hierfür möchte ich mich auch an dieser Stelle herzlich bedanken“, so Lierenfeld weiter.