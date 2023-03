Sportprojekt in Dormagen Säbelfechter müssen bei Fechthalle Geduld haben

Die Vorbereitungen auf die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele in Paris im kommenden Jahr müssen die Spitzen-Fechter der TSV Bayer Dormagen in der bis dato gewohnten Trainingsumgebung absolvieren. Für 2028 in Los Angeles könnte das schon anders aussehen: Bis dahin soll die neue Fechthalle auf dem Areal des Schulgelände des Norbert-Gymnasiums stehen. Der Weg dorthin ist kompliziert und das Anrollen des ersten Baggers ist noch längst nicht in Sicht, wie es die Information der Verwaltung an die Mitglieder des Sportausschusses verdeutlicht.