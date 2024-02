Rheinwassertransportleitung in Dormagen RWE eröffnet Bürgerinformationsbüro

RWE Power eröffnet an Aschermittwoch, 14. Februar, um 16 Uhr ein Bürgerinformationsbüro in der Rathaus-Galerie Dormagen. Dort können sich Interessenten über den Bau der RheinwasserTransportleitung (RWTL) und die Befüllung der Tagebauseen im Rheinischen Revier informieren. Fachleute des Unternehmens stehen ihnen zunächst dienstags von 14 bis 16 und donnerstags von 10 bis 12 Uhr Rede und Antwort. An jedem letzten Dienstag im Monat ist das Büro von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Grundlegende Informationen zu dem Projekt sind darüber hinaus jederzeit unter www.rwe.com/rheinwassertransportleitung abrufbar.