Sparkassentreppe Dormagen : Der Runde Tisch Barrierefreiheit spricht sich für einen Aufzug aus

Dormagen Die Befürworter eines Aufzuges an der Sparkassentreppe, die die Straße Unter den hecken mit der Kölner Straße verbindet, haben Unterstützung bekommen.

Die Mitglieder des Runden Tisches Barrierefreiheit in Dormagen haben sich in einem Offenen Brief an die Politiker im Stadtrat gewandt. In dem Schreiben sprechen sie sich für die Aufzugvariante aus. Sie zeigen sich allerdings auch offen dafür, alternativen prüfen zu lassen. Unterzeichnet haben den Brief Erik Heinen (Sozialverband VdK), Annemarie Engels (Club Behinderter und ihrer Freunde Dormagen), Hans-Peter Preuß und Kordula Fuchs (Seniorenbeirat der Stadt) sowie Guido Schenk von der City-Offensive Dormagen (CiDo), der sich schon zuvor stark für den Aufzug eingesetzt hatte.