Zonser Märchenspiele in Dormagen Das Rumpelstilzchen ist zurück

Bei dem Theaterstück des Rumpelstilzchens geht es um einen großmäuligen Müller der seiner Tochter ein bitteres Süppchen eingebrockt hat, indem er behauptet hat, seine Tochter könne Stroh zu Gold spinnen - und das auch noch vor dem goldgierigen König, der das mit seinen eigenen Augen sehen möchte und das arme Kind mit in sein Schloss nimmt. Das Mädchen ist verzweifelt. Wie soll sie es bloß schaffen, Stroh zu Gold zu spinnen? Plötzlich taucht ein kleines Männchen auf und bietet der Müllers Tochter seine Hilfe an. Er stellt aber eine Bedingung. Die Müllers Tochter willigt ein und tatsächlich verwandelt sich das Stroh in Gold. Dem König gefällt, was er sieht, und ihm gelüstet es nach mehr Gold. Daher ver-langt er, dass sie im Schloss bleibt und noch mehr Stroh in Gold verwandelt. In den darauffolgenden Nächten wiederholt sich das Spektakel. Jedes Mal fordert das kleine Männchen aber eine höhere Gegenleistung ein. Wie das berühmte Märchen der Gebrüder Grimm ausgeht, können Interessierte noch an mehreren Aufführungstagen live erleben - und das in einer historischen Kulisse, wie es sie nur noch selten gibt.