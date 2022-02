Stadtverwaltung Dormagen : Rückkehrer Dennis Fels kümmert sich nun um Mobilität

Dormagen Fels kommt von der Stadt Neuss. Dormagen kennt er aus der Vergangenheit gut. Fünf Jahre lang war er hier als Klimaschutzmanager tätig.

Dennis Fels ist nach Dormagen zurückgekehrt. Der frühere Klimaschutzmanager bekleidet seit Anfang dieses Jahres die Position des ersten städtischen Mobilitätsmanagers. Der 34-Jährige hatte nach fünf Jahren in Dormagen zuletzt bei der Stadt Neuss gearbeitet, wo er drei Jahre als Sachgebietsleiter für Klimaschutz und Klimaanpassung tätig war. Dort sammelte er auch erste Erfahrungen im Bereich Mobilität. Unter anderem stieß er eine Untersuchung für ein betriebliches Mobilitätskonzept an.

„Es fühlt sich ein bisschen an wie ‚nach Hause kommen‘. Ich freue mich sehr, in neuer Funktion an meine alte Wirkungsstätte zurückzukehren. Mit der Mobilitätswende gehen große Herausforderungen einher, denen ich gemeinsam mit den Kollegen, aber vor allem den Bürgern begegnen möchte. Dormagen hat ein immenses Potenzial für klimafreundliche Mobilität“, sagt Fels.

Desweiteren beschäftigt sich Fels in seiner neuen Funktion mit der strategischen und konzeptionellen Weiterentwicklung der betrieblichen Mobilität innerhalb des Stadtkonzerns Dormagen. „Ein weiteres, übergeordnetes Ziel ist es, ein gesamtstädtisches Mobilitätskonzept in Dormagen aufzubauen und dieses anschließend fortzuschreiben“, sagt er. In den kommenden Wochen soll zunächst die Zusammenarbeit mit dem Zukunftsnetz Mobilität NRW, in dem Dormagen Mitglied ist, intensiviert werden. Darüber hinaus möchte Fels das bestehende Car-Sharing-Angebot für Dormagener noch attraktiver machen. „Und nicht zuletzt das Stadtradeln wirft bereits seine Schatten voraus“, berichtet Fels.