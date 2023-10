Gnadenhoczeit in Dormagen Eine Großfamilie feiert 70 Jahre pures Glück

Es war Liebe auf den ersten Blick, als sich Rudi und Charlotte Scheuch in einer Diskothek in der Nähe von Hamm zum ersten Mal trafen. „Ich wollte nur mit ihr tanzen“, erinnert sich Rudi Scheuch. „Charlotte strahlte so und war für mich die einzige Frau auf der ganzen Tanzfläche“. Von diesem Abend an waren die beiden unzertrennlich. Am 16. Oktober 1953 gaben sie sich in Herringen bei Hamm standesamtlich und kirchlich das Ja-Wort.