Für Tafel-Neubau : Rotary Club unterstützt Tafel bei Neubau-Projekt

Mitarbeiter der Tafel Dormagen verteilen Lebensmittel an ihre Kunden Foto: dpa/Federico Gambarini

Rheinfeld Die Dormagener Tafel braucht ein neues Gebäude in Rheinfeld. Dafür spendet der Rotary Club Dormagen jetzt 10.000 Euro an den Verein. Das aktuelle Tafel-Gebäude kann künftig nicht mehr angemietet werden.

Die Tafel Dormagen wird bei ihrem Neubauprojekt in Rheinfeld mit 10.000 Euro unterstützt. „Wir sind überglücklich, dass uns der Rotary Club Dormagen mit seiner großzügigen Spende bei unserem Vorhaben unterstützt. Das ist in der Tat ein verspätetes, aber sehr schönes Weihnachtsgeschenk für unseren Verein“, sagt Claudia Manousek, Vorsitzende der Tafel.

Der Grund für den geplanten Neubau: Eine weitere Anmietung des jetzigen Objektes in der Kölner Straße ist in Zukunft nicht mehr möglich und die aktuellen Räumlichkeiten werden dem erhöhten Aufkommen nicht mehr gerecht.

Durch die beengten Verhältnisse mussten mehrere Nebenlager angemietet werden. Dadurch entstehen weitere Kosten für die Dormagener Tafel. In dem geplanten Gebäude ist zukünftig alles unter einem Dach. Die Tafel will in die Bürger-Schützen-Allee ziehen.