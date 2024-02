Weniger Platz für Wohnungsbau in Dormagen Rot-Grün setzt Flächenstreichung durch

Mit den Stimmen von SPD und Grünen hat der Planungsausschuss in dieser Woche beschlossen, das Verfahren einzuleiten mit dem Ziel, für Wohnungsbau vorgesehene Flächen in Dormagen deutlich zu reduzieren. Es geht um fünf Flächen mit einer Gesamtgröße von 42 Hektar. Ursprünglich war sogar einmal von einem doppelt so großen Ausmaß die Rede. Die CDU ist sauer: „„Es kann sich meiner Ansicht nach nur um ein ideologisch begründetes Vorgehen handeln“, sagt Planungsexperte Hans Ludwig Dickers. „Es geht um ausgewiesene Bauerwartungsflächen, die erst im Dezember 2021 in einem einstimmigen Ratsbeschluss in den Flächennutzungsplan (FNP) aufgenommen wurden.“