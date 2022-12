evd arbeitet daran Rohrbruch in Delhoven schränkt Verkehr ein

Durch einen Rohrbruch Dienstagmorgen (20. Dezember) kann es auf der Klosterstraße (an der Einmündung zur Jansenstraße) in Delhoven aufgrund von Bauarbeiten zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. „Die Kollegen arbeiten mit Hochdruck daran die Arbeiten zügig zu beenden“, teilt evd-Pressesprecherin Carina Backhaus am Dienstagmorgen mit. Mittlerweile sollen die Arbeiten erfolgreich beendet worden sein.