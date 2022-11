Dormagener Innenstadt Römergarten und Römerkeller vor der Eröffnung

Gemeinsam Kostenpflichtiger Inhalt mit dem Weihnachtsmarkt wird der geschichtliche Erlebnisort rund um das Welterbe Niedergermanischer Limes und das Römerkastell Durnomagus eröffnet. Auch der „Römerkeller“ an St. Michael präsentiert sich dann in neuer Gestalt. „Zusammen mit der Römerausstellung im Historischen Rathaus, die bereits seit September zum Besuch einlädt, sind dann alle Ausstellungsorte zu dem neu ernannten UNESCO-Welterbe in unserer Stadt fertiggestellt“, so der städtische Denkmalschutzbeauftragte Harald Schlimgen.