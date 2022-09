Kultur in Dormagen : Römer-Ausstellung mit Bronze-Rasierer und Pferdefigur

Dormagen Im Historischen Rathaus werden archäologische Fundstücke gezeigt, die der Zonser Norbert Grimbach der Stadt unentgeltlich zur Verfügug stellt.

(NGZ) Die Eröffnung der Römer-Ausstellungen zum Welterbe Niedergermanischer Limes und dem Reiterkastell Durnomagus wirft ihre Schatten voraus. Mit einem Römerfest werden die neugestalteten Ausstellungsorte im Historischen Rathaus und dem Römerkeller an St. Michael am Wochenende 24./25. September der Öffentlichkeit präsentiert, teilt die Stadt mit. Ein wichtiger Leihgeber für die Ausstellungen ist der Zonser Norbert Grimbach. Er hat eine einzigartige Sammlung aufgebaut, die größtenteils eigene archäologische Fundstücke aus Dormagen und der näheren Umgebung umfasst.

„Es ist mir ein Anliegen, dass meine Funde nicht nur in fremden Museen oder wissenschaftlichen Händen landen, sondern hier vor Ort zu sehen sind. Denn sie gehören zu Dormagen“, betont Grimbach. Derzeit arbeitet er an einer Publikation, in der er seine bedeutendsten Fundstücke mit ihrem historischen Hintergrund beschreibt. Seit Juli 2021 ist das römische Reiterkastell Durnomagus in Verbindung mit dem Niedergermanischen Limes von der Unesco als Welterbe anerkannt. Der Stadtrat hat beschlossen, die vorhandenen Römerausstellungen zu erneuern und erweitern. Dazu gehört auch der zukünftige „Römergarten“ als Erlebnisort für die ganze Familie in der kleinen Grünanlage zwischen dem Historischen Rathaus und der Castellstraße. Er wird voraussichtlich bis Ende des Jahres fertiggestellt.