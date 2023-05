Freibad in Dormagen Römer-Therme wieder an allen Tagen geöffnet

Nach einer Winterpause war das Freibad am 11. April wieder an den Start gegangen, allerdings mit stark eingeschränkten Öffnungszeiten: mittwochs bis sonntags von 11 bis 19 Uhr, Montag und Dienstag blieb das Bad geschlossen. Ziel soll es perspektivisch sein, die Römer-Therme im Rahmen eines Ganzjahresbetriebes zu betreiben. Alternativ soll auch die Möglichkeit geprüft werden, ob es als reines Freibad ausschließlich in den Sommermonaten geführt werden kann.