Politik berät über Zukunft des Dormagener Bads Römer-Therme bis Ende des Jahres geöffnet

Viele der Freizeitschwimmer, die morgens in der Römer-Therme ihre Bahnen ziehen, fragen sich bang: Wie lange geht das noch? Denn die Zukunft des finanziell schwer angeschlagenen Ganzjahresfreibads ist ungewiss. Recht hohe Klarheit gibt es aber zumindest in einem Punkt: „Wir werden alles versuchen, das restliche Jahr geöffnet zu haben“, äußert sich Klaus Schmitz, Geschäftsführer der Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft Dormagen (SVGD), „sehr wahrscheinlich ausgenommen der Weihnachtsferien, so wie das in den meisten Bädern üblich ist.“ Wie es aber insgesamt mit dem in Dormagen sehr beliebten Schwimmbad weitergeht, wird sich vielleicht am 26. Oktober entscheiden: Wenn die Stadt im Rahmen einer Sondersitzung des Stadtrates ihren Haushaltsplanentwurf für 2023 vorstellt, wird auch die Römer-Therme auf der Tagesordnung stehen.