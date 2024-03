Digitalisierung in Dormagen Robotertechnik für die Stadtverwaltung

Bereits 2021 habe die FDP beantragt, Einsatzmöglichkeiten in der Verwaltung zu prüfen. „Wir schätzen die Potentiale sehr hoch ein, bestimmte Aufgaben zu automatisieren“, sagt FDP-Politiker Torsten Guenzel. Ziel sei die Entlastung der Mitarbeitenden in der Verwaltung. Gerd Sräga, der für die FDP das Thema eingebracht hatte, ergänzt: „Es geht natürlich um Einsparungspotentiale, aber nicht um Stellenabbau. Viel wichtiger ist uns, dass die Aufgaben in der Verwaltung vielseitig und abwechslungsreich bleiben. Wenn wir stupide Prozesse automatisieren, macht es unsere Verwaltung nicht nur schneller, sondern auch als Arbeitgeber interessanter.“