Robert Krumbein geht in Ruhestand Einer, der Spuren hinterlässt

Wie fühlt es sich wohl an, wenn man morgens aufwacht und weiß, heute ist der letzte Arbeitstag, bevor es in den Ruhestand geht? Robert Krumbein wird nicht allzu viel Zeit haben, am Freitag darüber nachzudenken, denn der Abschiedstag wird vollgepackt sein mit vielen Begegnungen und eben Verabschiedungen. Der offizielle Teil steigt dann am Nachmittag in der „Kulle“, wo viele eingeladene Freunde und berufliche, politische Wegbegleiter „Tschüss“ sagen wollen. Es werden nicht wenige sein. Denn Krumbein war nicht nur seit Oktober 2015 Erster Beigeordneter der Stadt Dormagen und damit Stellvertreter des Bürgermeisters, Dezernent für Sicherheit und Ordnung, Bildung, Kultur, Feuerwehr und Rettungswesen. Der Sozialdemokrat hat auch von 1981 bis 2008 die politische Szene in Dormagen entscheidend mitgeprägt: als Politiker der lokalen SPD ebenso wie als Landtagsabgeordneter in Düsseldorf.