Gesundheit in Dormagen Wie gefährlich ist ein Zeckenstich?

Obwohl Thomas Braun oft im Gelände unterwegs ist, hatte er selbst dieses Jahr noch nicht allzu viele Zecken. „Eine größere ist mir über die Hand gelaufen, einige kleine Nymphen hatten sich bereits festgesogen“, erzählt der Landschaftsökologe und stellvertretende Geschäftsführer der Biologischen Station im Rhein-Kreis Neuss in Knechtsteden. Wer eine Zecke an sich entdeckt, muss nicht in Panik verfallen. Es gibt aber Möglichkeiten, sich zu schützen – auch vorbeugend. „In Dormagen gibt es verschiedene Zeckenarten, zum Beispiel den gemeinen Holzbock“, sagt Braun. „Besonders häufig kommen sie dort vor, wo sich auch andere Warmblüter aufhalten, wie Hunde, aber auch Rehe oder Kühe.“ Im Gegensatz zu Hunde- oder Katzenflöhen seien Zecken nicht auf einen Wirt spezialisiert. Es sei also durchaus möglich, dass eine Zecke vom Hund auf ihren Besitzer übergeht. Sie könne auch einige Zeit ohne einen Wirt überleben. „Es kann also sein, dass man aus dem Wald welche mitbringt und sie im Auto Stunden später auf jemand anderen krabbeln.“