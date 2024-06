Traditionsveranstaltung in Dormagen Riesenrad kehrt nach 30 Jahren zurück auf die Kirmes

Die Stadt Dormagen hatte einen öffentlichen Malwettbewerb ins Leben gerufen und alle Dormagener Kinder gebeten, ihre Wünsche für die diesjährige Kirmes zu malen. „Der Hauptpreis der Malaktion ist ein goldenes Kirmesticket. Mit diesem Ticket kann das Gewinnerkind einen Tag lang, so oft es möchte, auf alle Kirmesgeräte", berichtet Patrick Kosbab, einer der vier Organisatoren der Dormagener Kirmes. Und was auf so gut wie allen Bildern zu erkennen gewesen sei, sei ein großes Riesenrad. Das habe gezeigt, wie sehr sich die Kinder dieses wieder auf der Kirmes wünschten. Dies sei unter anderem der Anlass, warum man sich nach über 30 Jahren wieder dazu entschieden habe, ein Riesenrad auf den Schützenplatz zu holen.