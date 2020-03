Praxisnetzwerk der Ärzte agiert : Corona-Diagnostik-Zentrum in Dormagen

Corona-Diagnostik-Zentrum in Dormagen

Krankenschwestern der Infektionsstation der Uniklinik Essen, betrachten in Schutzkleidung zwei Abstrichröhrchen. (Symbolbild). Foto: dpa/Bernd Thissen

Dormagen Das Praxisnetz Dormagen richtet in Zusammenarbeit mit dem Rheinlandklinikum und der Stadt ein Corona-Diagnostik-Zentrum (CDZ) ein. Der Hausarzt überweist die Betroffenen dorthin.

„Dort können ab Mittwoch die Abstriche für Tests auf das Coronavirus zentralisiert so durchgeführt werden, wie vom Robert Koch-Institut gefordert“, erklärt Bürgermeister Erik Lierenfeld.

Bürger, die den begründeten Verdacht haben, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben – etwa, weil sie entsprechende Symptome zeigen oder Kontakt zu Infizierten hatten – sollen sich zunächst telefonisch an ihren Hausarzt wenden. Der Hausarzt wiederum empfiehlt dann gegebenenfalls einen Test im CDZ - und überweist die Betroffenen dorthin.

„Wir planen derzeit, das CDZ an drei bis vier Tagen in der Woche für jeweils zwei Stunden mit ärztlichem Personal zu besetzen“, sagt Udo Kratel, Sprecher des Praxisnetzwerks, dem fast alle Ärzte in Dormagen sowie weitere aus dem Neusser Süden und Kölner Norden angehören. Im CDZ führen niedergelassene Ärzte des Praxisnetzes außerhalb ihrer Dienstzeiten auf Überweisung der Hausärzte freiwillig die Tests durch.