Patientenversorgung in Dormagen Rheumaliga sucht neue Räume

Ob und in welchen Räumen die AG nach Februar das Funktionstraining anbieten könne, sei derzeit noch unklar, berichtet Jupe. „Es ist nicht so leicht, an Räume zu kommen.“ Sowohl an die VHS wie an den Sportservice der Stadt habe er sich bereits gewandt und Anfragen gestellt. „Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, die Sporthallen der Stadt zu nutzen, eventuell ist das wochentags ab 16 Uhr möglich“, sagt Jupe. „Aber es ist natürlich wichtig, dass die Trainingszeiten nicht zu weit in den späten Abend hinein reichen. Unsere Teilnehmer sind teilweise bis zu 85 Jahre alt.“