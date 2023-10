Gesundheit in Dormagen Rheumaliga feiert 35. Geburtstag mit vielen Ehrengästen

Die Arbeit der Rheuma-Liga in Dormagen begann 1988, als sie die Betreuung der Rheumapatienten von der AOK Rheinland und der Landesversicherungsanstalt übernahm. Passende Räume wurden an der Knechtstedener Straße gefunden. 2012 erfolgte der Umzug an die Kölner Straße. In den ersten 20 Jahren organisierte die Rheuma-Liga Bürostunden und das Funktionstraining. Die ersten Übungseinheiten im Wasser fanden im Raphaelshaus statt. Kurze Zeit später wurde das Angebot auf Warmwasser- und Trockengymnastik erweitert.