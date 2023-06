RWE-Experten bei Deichverband „Rheinwasser-Pipeline kein Problem für Deich“

Ist durch die umstrittene Rheinwassertransportleitung (RWTL) der Hochwasserschutz von Dormagen in Gefahr? Auf diese Kernfrage gab es am Mittwochabend im Feuerwehrgerätehaus Zons eine klare Antwort: Nein! Auf Einladung des Deichverbandes Dormagen/Zons standen drei Vertreter von RWE nicht nur den Mitgliedern des Erbentages Rede und Antwort, sondern auch interessierten Bürgern und Bürgerinnen. Deichgräf Joachim Fischer zeigte sich mit der Resonanz (etwa 30 Besucher) enttäuscht, aber nicht mit der Sitzung: „RWE hat die Thematik gut und überzeugend erklärt.“ Was den Hochwasserschutz betrifft, erklärte Fischer: „Da habe ich kein Problem mit der Rheinwassertransportleitung.“