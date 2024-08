Patientenversorgung in Dormagen Das Blut wird knapp

„Die Situation ist kritisch“, sagt Pressesprecher Stephan David Küpper vom DRK-Blutspendedienst West. Denn bisher sei in den Sommerferien zu wenig Blut gespendet worden, so dass der Bedarf der Krankenhäuser an Blutkonserven derzeit deutlich reduziert werden müsse. „Um die Versorgung schwerkranker Patienten in den kommenden Wochen sicherzustellen, brauchen wir jetzt deutlich mehr Blutspenden", warnt Küpper.