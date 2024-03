Rheinland Klinikum in Dormagen Neuer Chefarzt der Chirurgie offiziell ernannt

Jetzt ist es offiziell: Dr. Nicholas Bohnert (49) ist mit Wirkung zum 1. März Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Rheinland Klinikum Dormagen. Bereits zum 1. Februar hatte er die Leitung der Klinik kommissarisch übernommen. Nun sind auch sämtliche behördlichen Formalitäten erledigt. Damit hat Dr. Bohnert die Nachfolge von Dr. Henning Langwara angetreten, der die Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Unfall- und (bis März 2023) Gefäßchirurgie rund 20 Jahre als Chefarzt geführt hat. Die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Krankenhaus Dormagen ist Teil des standortübergreifenden Medizinischen Zentrums für Chirurgie des Rheinland Klinikums unter der Leitung von Prof. Dr. Alexis Ulrich aus Neuss. „Wir freuen uns, dass wir mit Herrn Dr. Bohnert einen hochqualifizierten Mediziner aus unserem Klinikverbund dafür gewinnen konnten, die Leitung der Allgemein- und Viszeralchirurgie in Dormagen zu übernehmen“, sagt Nicole Rohde, die seitens der Geschäftsführung des Rheinland Klinikums für das Dormagener Haus zuständig ist.