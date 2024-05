Stadtteilporträt aus Dormagen Rheinfeld – zwischen Stadt, Land und Fluss

(alem) Die Lage zwischen Stadt, Land und Fluss macht Rheinfeld so beliebt. Zu Fuß ist man in etwa zehn bis 15 Minuten in der Innenstadt oder am Rhein. Hinzu kommt eine ausgezeichnete Infrastruktur. Kindergärten und Grundschule sind fußläufig zu erreichen und ein großer Discounter sowie ein Hofladen sorgen für die Versorgung der Rheinfelder.