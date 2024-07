Jubiläumsfeier in Dormagen 125 Jahre Regenbogenschule

Bereits um halb neun Uhr morgens begann am vergangenen Freitag die offizielle Geburtstagsfeier der Regenbogenschule mit einem Sportfest für alle Kinder. Die Firma Trixitt, die bekannt ist für ihr Bewegungsprogramm, unterstützte das Sportfest mit einer außergewöhnlichen Aktion und verwandelte einen Teil des Schulhofs in ein Hockeyfeld. „Ziel der Aktion am Morgen war es, so viele Spenden über das Sportfest zu sammeln, dass wir damit die Abendveranstaltung finanzieren können", verriet Schulleiter Thomas May.