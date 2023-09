Fördergelder vom Land Rheinfeld bekommt Multifunktionssportplatz

Rheinfeld · Aus einem alten Bolzplatz wird eine neue Multifunktionssportfläche: In Rheinfeld wird bereits an der Umsetzung gearbeitet. Was die Sportfläche alles bieten wird.

07.09.2023, 16:36 Uhr

So soll die Multifunktionsspielfläche für Ballsportarten an der Walhovener Straße künftig aussehen. Foto: Stadt

Die Stadt Dormagen hat mit Sanierung des Bolzplatzes an der Walhovener Straße begonnen. Geplant ist, den maroden Naturrasenplatz gegen eine Multifunktionsspielfläche für Ballsportarten mit Kunststoffbelag auszutauschen. Diese ist weniger witterungsanfällig, so dass zu nahezu jeder Zeit ein Spielbetrieb möglich ist. Dies war bislang aufgrund der Bodenbeschaffenheit nicht möglich.