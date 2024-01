Neuer Vertrag Rhein-Kreis schließt neuen Gasliefervertrag mit evd

„Ich halte es für ein sehr positives Signal, dass wir mit der evd ein Unternehmen aus dem Rhein-Kreis mit der Gasversorgung beauftragen können. Das stärkt unseren gemeinsamen Wirtschaftsstandort im Strukturwandel“, betonte Landrat Petrauschke. Die evd gestaltet die Energiewende in Dormagen schon seit Jahrzehnten mit und hat 2016 auf der stillgelegten Deponie in Gohr/Broich einen großen Solarpark gebaut. Die Anlage kann rein rechnerisch mehr als 1000 Haushalte für ein Jahr mit Strom versorgen und erhöht nachhaltig den Anteil erneuerbarer Energien am Dormagener Strommix.