Kultur in Dormagen Die kulturelle Zusammenarbeit im Kreis schreitet voran

Kultur lebt vom Austausch, deshalb soll auch eine Plattform geschaffen werden, die Künstlerinnen und Künstler zur Verfügung gestellt wird, damit sie sich kennenlernen, vernetzen und auch gemeinsame Projekte planen können. Die Kulturämter übernehmen abwechselnd die Organisation der Treffen. Eine Auftaktveranstaltung fand bereits am Montag in Liedberg (Korschenbroich) statt. Das nächste Treffen „Netzwerk Kunst“ folgt im Frühjahr 2024. Zudem sollen Kinder und Jugendliche durch die Vernetzung der Musikschulen noch besser gefördert werden. Die Musikschulleitungen, darunter auch Dormagen, haben vereinbart, nächstes Jahr drei Konzerte zu veranstalten. Eines davon wird in Dormagen stattfinden. Die verschiedenen Ensembles werden eigene Werke präsentieren. Zum Abschluss werden dann alle Ensembles gemeinsam zwei Werke von Henri Mancini aufführen, der im April 2024 seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte.