An der B9 in Dormagen Rhein-Kreis fordert Beseitigung von Dreck-Ecke

Die Kreisbehörde reagierte umgehend: „Das Amt für Umweltschutz des Rhein-Kreises Neuss hat am Dienstag von der Situation erfahren“, sagte Kreissprecher Andreas Buchbauer, „noch am selben Tag hat ein Ortstermin durch das Amt für Umweltschutz stattgefunden. Die Firma wurde aufgefordert, den Abfall zu beseitigen und eine Analytik des aufgebrachten Bodens vorzulegen.“ Das Unternehmen selbst sagte auf Anfrage unserer Redaktion, dass die Thematik bekannt sei. Man hat den Generalunternehmer informiert, der die Sachlage sich in den nächsten Tagen ansehen werde, so hieß es.