Müll in Dormagen : „Rhein Clean Up“-Team bekam ungewöhnliche Hilfe

Dormagen Ganze 14 Säcke mit Plastik- und Verpackungsmüll, zwei Koffern und eine Holzpalette konnte das Team von „Rhein Clean Up - Dormagen“ bei einer Müllsammel-Aktion im Stadtgebiet Dormagen in den vergangenen Tagen einsammeln.

Ausgestattet mit Greifer, Müllsack und Handschuhen war eine kleine Gruppe von Mitarbeitern des Unternehmens sowie dem Vorstandsvorsitzenden Markus Steilemann vor Ort, um Dormagen vom Müll zu befreien. „Abfall darf nicht in die Umwelt gelangen. Jedes Stück Müll, das wir sammeln, bedeutet einen gefährlichen Gegenstand weniger, der Menschen, Vögeln, Hunden und anderen Tieren schaden könnte", betont Steilemann. „Und natürlich ist Müll eine wertvolle Ressource, die wieder in nützliche Produkte verwandelt werden sollte. Wenn es gelingt, genügend Menschen zu motivieren, in ihrem Umfeld aktiv zu werden, werden wir eine starke Bewegung sehen."

Karin Schwanfelder, Gründerin von „Rhein Clean Up Dormagen“, freue sich jedes Jahr über die Teilnahme des Werkstoffherstellers: „Wir möchten durch unsere Aktionen auf die Vermüllung aufmerksam machen und so die Bevölkerung sensibilisieren. Covestro hat bereits in den Vorjahren tatkräftig mit angepackt. Ich freue mich, dass wir die fleißigen Helfenden auch in diesem Jahr wieder begrüßen durften – denn wir können jede Hand gebrauchen.

Die Teilnahme bei der Aufräumaktion in Dormagen war für Covestro auch der Auftakt der diesjährigen Beteiligung bei der „Clean4Change" Kampagne der Alliance to End Plastic Waste, im Rahmen derer sich ihre Mitglieder global an diversen Aufräumaktionen beteiligen oder selbst unternehmen. Covestro-Mitarbeiter Ralph Schneider war mit vor Ort und zeigte sich überrascht von der Menge des gefundenen Mülls. „Kunststoffabfälle sind eine wichtige Zukunftsressource und in der Umwelt absolut inakzeptabel. So ein Clean Up zeigt mir konkreten Handlungsbedarf und motiviert mich, Lösungen mitzuentwickeln, die Kunststoffabfall im Kreislauf und aus der Umwelt halten Dazu bedarf es gemeinsamer Anstrengungen“, so Schneider „Neben Infrastrukturaufbau, Innovation, Verhaltensschulung und Partnerschaften war die heutige Sammelaktion eine der Möglichkeiten", erklärt der Projektleiter der Alliance to End Plastic Waste bei Covestro und Mitarbeiter von Global Governmental Affairs.