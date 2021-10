Wesselmänner in Dormagen : Rhein-Clean-Up stellt riesige Plakate auf

Dormagen Wer durch das Dormagener Stadtgebiet fährt, dem begegnen auffällige Plakate der Initiative Rhein-Clean-Up Dormagen. Was es damit auf sich hat.

„Wir treffen uns einmal jährlich mit dem Bürgermeister und sprechen über aktuelle Projekte und tauschen uns aus, bei unserem letzten Gespräch im Dezember kamen wir auf die Idee mit Wesselmännern auf unsere Gruppe aufmerksam zu machen“, erklärt Gründerin Karin Schwanfelder. Gestaltet wurden die Plakate von den Freiwilligen der Initiative. „Wir hoffen, dass wir damit noch einmal auf uns aufmerksam machen können. Auf den Schildern befindet sich ein QR-Code, scannt man diesen, kommt man direkt auf unsere Seite und kann sich informieren.“ Die einzelnen Standorte der Wesselmänner hat Rhein-Clean-Up Dormagen gemeinsam mit der Stadt ausgewählt. Die Schilder befinden sich auf der Salm-Reifferscheidt-Allee in Hackenboich, am Bahnhof in Dormagen-Mitte, auf der Klosterstraße in Delhoven, an der Neusser Straße in Nievenheim und an der Aldenhovenstraße in Zons. „Da unser Sitz in Zons ist, war uns das natürlich auch besonders wichtig“, so Schwanfelder.