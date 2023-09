Abschied in Dormagen Der Wald-Erklärer geht in den Ruhestand

Vier schwere, prall gefüllte Aktenordner: So groß ist der Fundus allein an Zeitungsartikeln, die Theo Peters in mehr als drei Jahrzehnten als Revierförster des Forstamtes Rhein-Sieg-Erft mit Sitz in Delhoven über seine Tätigkeit gesammelt hat. Hinzu kommen diverse Beiträge in Fernsehen und Radio. Es sind nicht nur Arbeitsnachweise eines überaus fleißigen und umgänglichen Naturfreundes. Das kleine private Archiv spiegelt auch wider, dass es Peters stets ein Anliegen war, den Wald, dessen Bedürfnisse und das Tun jener, die sich um ihn kümmern, einer breiten Öffentlichkeit nahe zu bringen und verständlich zu machen. Peters war und ist ein Wald-Erklärer im besten Sinne, stets ansprechbar – und in der Lage, Laien auch komplexere Sachverhalte zu verdeutlichen.