Wald in Dormagen Neuer Revierförster für Knechtstedener Wald

Bei schönstem Oktoberwetter übergab der „alte“ Revierförster Theo Peters am Dienstagnachmittag einen Reißhaken mit einer Holzgravur: 1.10.2023. Der offizielle Startschuss für den Wachwechsel im Wald. Der neue Revierförster heißt Frank Pechtheyden. Er „erbt“ ein ganz besonderes Stück Grün, denn das Forstrevier ist „sozusagen der Hyde-Park von Dormagen“, erklärt Forstamtsleiter Stephan Schütte. Denn: Der Knechtstedener Wald wurde 2009 von der Dachorganisation für naturgemäße Waldwirtschaft in Europa - Pro Silva - als einziges Beispiel in Nordrhein-Westfalen für vorbildliche Waldpflege ausgezeichnet. Und das ist Pechtheydens Vorgänger Theo Peters zu verdanken. „Der war ein Pionier", sagt Schütte und fügt hinzu: „Jetzt machen es alle. Deshalb kamen vor zwei Jahren auch 400 Förster und Waldbesitzer nach Dormagen, um vom Beispiel Knechtsteden zu lernen.“