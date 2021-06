Vergebung in Zons : Reuige Räuber bringen Diebesgut zu Kirche zurück

Zons Mit dieser Wendung im Falle des Diebstahls in der St. Martinus-Kirche hatte sicherlich niemand gerechnet. Pfarrer Stelten ist erstaunt.

Nachdem in der vergangenen Woche, in der Nacht von Donnerstag (24.) auf Freitag (25), Unbekannte mehrere religiöse Gegenstände aus der St. Martinus-Kirche in Zons gestohlen hatten, brachten diese das Diebesgut wieder zurück. Wie die Polizei berichtet, haben die reumütigen Diebe einen anonymen Brief an die Kirchengemeinde geschrieben, indem sie um Vergebung für diesen „schwerwiegenden Fehler“, der unter dem „erheblichen Einfluss von Alkohol“ geschehen sein soll, bitten. Sorgsam verpackt stand auch das Diebesgut am Kirchenschiff angelehnt. Zudem spenden die Täter als Wiedergutmachung 30 Euro an die Kirchengemeinde. „Seit dem Vorfall haben wir ein sehr sehr schlechtes Gewissen“, heißt es in dem Brief weiter.