Einsatzkräfte in Dormagen Retter feiern großen Feuerwehr-Tag

Ein Tanklöschfahrzeug mit 3000 Litern Wasserkapazität war der Gipfel. Bis dahin hatte noch niemand von dem Mehrzweckboot für den Löschzug der Stadt Zons gesprochen. Aber es wurde genau so wie die anderen Fahrzeuge gesegnet, zumal sein Vorgänger wichtige direkte Fluthilfe an der Ahr geleistet hatte, wie Bürgermeister Erik Lierenfeld betonte. Dafür gab es sogar eine Flutehrenmedaille vom Land Rheinland-Pfalz. Derweil tummelten sich geschätzt 1000 Besucher an den Ständen von ADAC und Technischem Hilfswerk. Belagert wurden auch schon zu früher Stunde die zahlreichen Stände für Kinder – die Hüpfburg war quasi ständig überfüllt, Wurfspiele waren angesagt, das „Säckchenwerfen“ kam nicht so gut.