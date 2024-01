Resolution der CDU „Für eine offene und tolerante Stadt Dormagen“

Nicht erst seit Bekanntwerden des konspirativen Treffens in Potsdam werde versucht, rechtsextreme Positionen salonfähig zu machen und in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Als parlamentarischer Arm fungiere hierbei die sogenannte Alternative für Deutschland (AfD), schreibt die CDU. Der Stadtrat möge deshalb folgende Erklärung beschließen: „Als Stadt Dormagen leisten wir unseren Beitrag zur Integration und zum Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Wir setzen uns für eine offene und tolerante Stadt ein, in der alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, Religion oder sexuellen Orientierung willkommen sind. Wir verurteilen jegliche Form von Rechtsextremismus, Rassismus und Diskriminierung auf das Schärfste. Die Verbreitung von Deportationsfantasien und die gezielte Stimmungsmache gegen Migrantinnen und Migranten und geflüchtete Menschen sind inakzeptabel und gefährden den sozialen Frieden in unserer Stadt.“